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Vali Elban, Tufanbeyli’de vatandaşlarla buluştu

ADANA HABERLERİ  | 18.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, Tufanbeyli ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.Vali Elban, İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Remzi Ergü ile de bir araya gelerek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.Vali Elban, ilçe ziyaretinin ardından vatandaş ve esnaflar ile bir araya gelerek maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları için uyarılarda bulunarak Adana’da Korana virüsü el birliği ile yeneceklerini kaydetti.Vatandaşlar, Vali Elban’a ziyaret için teşekkür ederek ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Adana Valisi Süleyman Elban, Tufanbeyli ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.
Vali Elban, İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Remzi Ergü ile de bir araya gelerek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.
Vali Elban, ilçe ziyaretinin ardından vatandaş ve esnaflar ile bir araya gelerek maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları için uyarılarda bulunarak Adana’da Korana virüsü el birliği ile yeneceklerini kaydetti.
Vatandaşlar, Vali Elban’a ziyaret için teşekkür ederek ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

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