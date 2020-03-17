YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Vali Elban’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Mesajı

Vali Elban’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 17.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Süleyman Elban 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladıMesajında Çanakkale Zaferi’nin, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk Milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olduğunu dile getiren Vali Elban, devamında şu ifadelere yer verdi:“Tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır.Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına zemin hazırlayan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin de temellerinin atıldığı bu şanlı zafer, Türk Milletinin bağımsızlık yolunda fedakârlığının, inancı uğrunda şehadet kararlılığının kanıtıdır.Verdiğimiz şehitlerin ulvi kanlarıyla çizilen tarihimizin en yüce şeref ve gurur tablolarından birisi olan Çanakkale Zaferi, alınması gereken derslerle doludur.

Vali Elban’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Mesajı

Ağrı Valisi Süleyman Elban 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı
Mesajında Çanakkale Zaferi’nin, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk Milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olduğunu dile getiren Vali Elban, devamında şu ifadelere yer verdi:
“Tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır.
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına zemin hazırlayan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin de temellerinin atıldığı bu şanlı zafer, Türk Milletinin bağımsızlık yolunda fedakârlığının, inancı uğrunda şehadet kararlılığının kanıtıdır.
Verdiğimiz şehitlerin ulvi kanlarıyla çizilen tarihimizin en yüce şeref ve gurur tablolarından birisi olan Çanakkale Zaferi, alınması gereken derslerle doludur. Ecdadımızın canları pahasına koruduğu bu vatan, bize bırakılmış bir miras değil, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartarak gelecek nesillere aktarılacak en kutsal emanettir.
Bugün huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu topraklarda bizlere düşen görev, her türlü hile ve tuzağa rağmen kardeşçe bir ve beraber yaşama arzumuzu, vatanımızı ve bağımsızlığımızı 105. yıl önceki aynı kararlı irade ile korumaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünde gösterdikleri eşsiz mücadelenin bilinciyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

İHA muhabirinin acı günü

İHA muhabirinin acı günü

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Ağrı Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:09
Öğle
12:21
İkindi
15:44
Akşam
18:23
Yatsı
19:41

Ağrı Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Furkan Eczanesi
Merkez
Yasam Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Yeni Melek Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Yağmur Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Servis aracına roketli saldırı: 30 yaralı

Servis aracına roketli saldırı: 30 yaralı

Ağrı’da 148 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı’da 148 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'da nehir yüzeyindeki buz kütlesi üzerinde mahsur kalan kurt kurtarıldı

Ağrı'da nehir yüzeyindeki buz kütlesi üzerinde mahsur kalan kurt kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.