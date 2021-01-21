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Vali Elban'dan Adana Demirspor Kulübüne ziyaret:

21.01.2021 18:54 | Son Güncelleme:
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"Bu sene inşallah Adana Demirspor, play-off'a kalmadan Süper Lig'e yükselir"

Adana Valisi Süleyman Elban, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulübünü ziyaret etti.

Elban, ziyarette kulübün ikinci başkanı Remzi Kar ile sohbet etti, tesisi gezdi.

Ligin ikinci yarısında Adana Demirspor'a başarılar dileyen Elban, "Takımda özellikle Mehmet Akyüz'ü takip ediyorum. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim Adana Demirspor'dan bahsedildiğini duyuyorum. Bu sene inşallah Adana Demirspor, play-off'a kalmadan Süper Lig'e yükselir." diye konuştu.

Remzi Kar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Hedefimiz, başkanımız Murat Sancak'ın önderliğinde Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkarmaktır. Tüm taraftarlarımızı ve spor kamuoyunu başkanımız Murat Sancak'a destek olmaya davet ediyorum." dedi.

Ziyaretin sonunda Kar, Elban'a "01" numaralı isminin yazılı olduğu Adana Demirspor forması hediye etti.

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