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Vali Enver Ünlü’den yılbaşı ziyaretleri

GİRESUN HABERLERİ  | 31.12.2020 23:44 | Son Güncelleme

Vali Enver Ünlü, yılbaşı gecesini görevinin başında geçiren polis, asker, sağlık personeli ile hastane acil servislerinde tedavi olan ve servislerde yatan hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.Vali Enver Ünlü, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Vali Enver Ünlü, yılbaşı gecesini görevinin başında geçiren polis, asker, sağlık personeli ile hastane acil servislerinde tedavi olan ve servislerde yatan hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Vali Enver Ünlü, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Beraberinde Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevin ve Sağlık İl Müdür Op. Dr. Ahmet Bal ile birlikte hastane ziyaretini gerçekleştiren Vali Ünlü, ilk olarak Acil Servisteki hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve hasta yakınlarıyla sohbet etti.
Vali Enver Ünlü’nün polis ve jandarma kontrol noktalarındaki polis ve askerler de ziyaret ettikleri arasında yer aldı.

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