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Vali Epcim, Arpalı bölgesinde yapılacak askeri kışla sahasında incelemede bulundu

BAYBURT HABERLERİ  | 15.10.2020 09:29 | Son Güncelleme

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kentin en önemli projelerinden biri olan Arpalı askeri kışla inşaat çalışmalarının başlaması için koordinasyon toplantısı yaparak alan incelemesi gerçekleştirdi.Valilik toplantı salonunda Vali Epcim başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Vali Epcim, Arpalı bölgesinde yapılacak askeri kışla sahasında incelemede bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kentin en önemli projelerinden biri olan Arpalı askeri kışla inşaat çalışmalarının başlaması için koordinasyon toplantısı yaparak alan incelemesi gerçekleştirdi.
Valilik toplantı salonunda Vali Epcim başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Arpalı askeri kışla inşaat çalışmalarının başlaması için proje ele alındı. Toplantının ardından Vali Cüneyt Epcim ve beraberindeki heyet alan incelemesi gerçekleştirdi.
Öte yandan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Arpalı bölgesinde yapılacak askeri kışla projesiyle ilgili geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
“Projenin hayata geçirilmesi hususunda birçok Bayburtlu üst düzey bürokrat etkili rol oynuyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Projenin toplam maliyeti 168 milyon 753 bin lira. Süreci Bayburt adına memnuniyetle takip ediyoruz. 2022’nin ilk yarısında projenin ilk etabı (çevre düzenlemesi, yol, inşaatlar) tamamlanacak. Karargah binalarından, konferans salonlarına, ibadethaneden su deposuna ve çevre düzenlemesine kadar projenin en önemli kısmı ilk etapta tamamlanacak. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Maliye Bakanımıza, Genelkurmay Başkanımıza ve yine müsteşar olduğu günden bugüne, müsteşarlığında yerin tespiti ve temini konusunda, bakanlığı döneminde askeri bölgenin temini ve koordinesinin yapılmasında ve yine şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı görevi süresinde de 168 milyon liranın bu ihaleye tanzim edilmesinde büyük emekleri olan Naci Ağbal’a teşekkür ediyorum. Bu projenin 2011 yılında devletin resmi projeleri arasına girmesini temin eden o dönemki milletvekilimi Bünyamin Özbek’e çok teşekkür ediyorum. Ve bu süreçte Bayburt platformu olarak üst seviyede görev yapan Bayburtlu bürokratlara şükranlarımı sunuyorum.”

Vali Epcim, Arpalı bölgesinde yapılacak askeri kışla sahasında incelemede bulundu

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