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Vali Epcim, Bayburt Üniversitesi’nde kurtuluş günü etkinliklerine katıldı

22.02.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Vali Cüneyt Epcim, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümü dolayısıyla Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı.Etkinlikler kapsamında Baberti Külliyesi’nde Bayburt tarihi ve kültürünü konu edinen fotoğraf sergisinin açılışı ile okçuluk yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Vali Cüneyt Epcim, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümü dolayısıyla Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı.
Etkinlikler kapsamında Baberti Külliyesi’nde Bayburt tarihi ve kültürünü konu edinen fotoğraf sergisinin açılışı ile okçuluk yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikler “Fotoğraflarla Bayburt Tarihi ve Kültürü” isimli sergi açılışı ile başladı. Sergi açılışını gerçekleştiren Vali Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile eser sahiplerinden bilgi aldı.“Fotoğraflarla Bayburt Tarihi ve Kültürü” isimli sergide Bayburt Üniversitesi öğretim görevlileri Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ile Prof. Dr. Haldun Özkan’ın merkez ve köylerde çektiği fotoğraflardan oluşan 69 eser yer alıyor.
Sergi açılışının ardından kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Koşusu’nun ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreni öncesinde, Vali Epcim, üniversite bünyesinde Geleneksel Türk Okçuluğu’na yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra kurtuluşun 103. yıl dönümü anısına düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Koşusu’nda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.
Etkinliklere Vali Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Prof. Dr. Metin Uçurum, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

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