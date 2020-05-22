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Vali Epcim ile Başkan Pekmezci, yapımı devam eden tarım yerleşkesini inceledi

BAYBURT HABERLERİ  | 22.05.2020 08:50 | Son Güncelleme

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile yapımı devam eden tarım yerleşkesini inceledi.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bayburt Belediyesi bir yandan da yapımı devam eden projelerin biran önce hizmete girmesi adına çalışma temposunu düşürmüyor.Bu projelerden biri olan ve Bayburt’u tarım ve hayvancılıkta bölgesinin parlayan yıldızı haline getirecek tarım yerleşkesinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile yapımı devam eden tarım yerleşkesini inceledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bayburt Belediyesi bir yandan da yapımı devam eden projelerin biran önce hizmete girmesi adına çalışma temposunu düşürmüyor.
Bu projelerden biri olan ve Bayburt’u tarım ve hayvancılıkta bölgesinin parlayan yıldızı haline getirecek tarım yerleşkesinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projenin ilk etabında yer alan canlı hayvan pazarı hizmete başlamak için artık gün sayarken Vali Epcim ile Başkan Pekmezci, yoğun bir tempoda ilerleyen çalışmaları yerinde takip ettiler.
İncelemeler sırasında ilgili birim müdürleri ve Başkan Pekmezci tarafından Vali Epcim’e proje ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından tarım yerleşkesinde bir süre daha incelemelerde bulunan Vali Epcim’e Başkan Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker ve Veteriner İşleri Müdürü Benal Akburak eşlik etti.

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