YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Vali Epcim Karasakal ve Veysel Efendi Camilerinde incelemelerde bulundu

Vali Epcim Karasakal ve Veysel Efendi Camilerinde incelemelerde bulundu

BAYBURT HABERLERİ  | 09.06.2020 22:25 | Son Güncelleme

Vali Cüneyt Epcim, restorasyona alınması planlanan Karasakal ile Veysel Efendi Camilerinde incelemelerde bulundu.Vali Epcim, incelemelerine Karasakal Camii’nden başladı.

Vali Cüneyt Epcim, restorasyona alınması planlanan Karasakal ile Veysel Efendi Camilerinde incelemelerde bulundu.
Vali Epcim, incelemelerine Karasakal Camii’nden başladı. Mahalle Muhtarı Zafer Burak ile bilgi alışverişinde bulunarak cami içerisinde yapılacak çalışmalara yönelik hazırlıkları değerlendirdi.
Daha sonra Veysel Efendi Camii’ne geçen Vali Epcim, burada da restorasyon çalışmalarına ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.
Vali Epcim, her iki eserin aslına uygun ve titiz bir çalışmayla restorasyonuna ilişkin gerekli takibi yapacaklarını ifade etti.
İncelemeleri sırasında Vali Cüneyt Epcim’e, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile İl Müftüsü Hasan Başoğlu eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladıÖğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

Kalp damar hastası 3 aylık bebek uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi

Kalp damar hastası 3 aylık bebek uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi

Hasat tespit çalışmaları başladı

Hasat tespit çalışmaları başladı

Gaziantep’te hortum paniği

Gaziantep’te hortum paniği

Yol çalışmaları sürüyor

Yol çalışmaları sürüyor

Meteorolojiden sağanak yağış ve su baskını uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış ve su baskını uyarısı

Bayburt Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
02:47
Sabah
04:42
Öğle
12:23
İkindi
16:21
Akşam
19:55
Yatsı
21:41

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Büşra Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi

Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi

Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Recep Eşiyok’un ailesi ve Gazi Selami Köksal’ı ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Recep Eşiyok’un ailesi ve Gazi Selami Köksal’ı ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.