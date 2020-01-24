Vali Epcim’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim ziyaretleri kapsamında Başkan Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu. Ziyaretlerinden ötürü Vali Epcim’e teşekkür eden Başkan Pekmezci kendisini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu ve Bayburt’a hizmet yolunda kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Bayburt’un güncel meseleleri ve 21 Şubat’ta düzenlenecek olan Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinleri için yapılan hazırlıkların görüşüldüğü ziyarette Başkan Pekmezci’ye kendisine gösterdiği ilgiden ve misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Vali Cüneyt Epcim ise çalışmalarında başarılar diledi.

