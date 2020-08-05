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Vali Epcim’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret

BAYBURT HABERLERİ  | 05.08.2020 09:42 | Son Güncelleme

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.Ziyaretlerinden ötürü Vali Epcim’e teşekkür eden Başkan Pekmezci kendisini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu ve Bayburt’a hizmet yolunda kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.Bayburt’un güncel meselelerinin görüşüldüğü ziyarette Başkan Pekmezci’ye kendisine gösterdiği ilgiden ve misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Vali Cüneyt Epcim ise çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Epcim’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerinden ötürü Vali Epcim’e teşekkür eden Başkan Pekmezci kendisini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu ve Bayburt’a hizmet yolunda kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Bayburt’un güncel meselelerinin görüşüldüğü ziyarette Başkan Pekmezci’ye kendisine gösterdiği ilgiden ve misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Vali Cüneyt Epcim ise çalışmalarında başarılar diledi.

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