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Vali Erdinç Yılmaz: "Hizmet için geldik, her dakikamız önemli"

OSMANİYE HABERLERİ  | 21.08.2020 16:30 | Son Güncelleme

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye’ye hizmet için geldiğini, geçen her dakikanın kendisi için önem arz ettiğini söyledi.Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek yerel basının durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Erdinç Yılmaz: "Hizmet için geldik, her dakikamız önemli"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye’ye hizmet için geldiğini, geçen her dakikanın kendisi için önem arz ettiğini söyledi.
Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek yerel basının durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Şehrin sorunları ve hizmetleri konusunda basınla her zaman diyalog ve istişare halinde olmak istediğini belirten Yılmaz, “Osmaniye’ye gerçekten hizmet etmek için geldim. Zamanımız çok kıymetli, geçen her dakika önemli. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda da yerel basına büyük görev düşüyor. Her daim sizlerle istişare halinde olalım” dedi.
Ziyaretten dolayı teşekkür eden CGC Başkanı Ali Cihangir, gerek yönetim, gerek üyeler ve gerekse yayın organları olarak destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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