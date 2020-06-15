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Vali Erdoğan Bektaş için veda yemeği

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.06.2020 21:34 | Son Güncelleme

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle merkeze çekilen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş için Polis evinde veda yemeği düzenlendi.Düzlenen yemeğe AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Jandarma Alay Komutanı Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, BEÜ Rektörü Prof.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle merkeze çekilen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş için Polis evinde veda yemeği düzenlendi.
Düzlenen yemeğe AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Jandarma Alay Komutanı Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BEÜ Genel Sekreteri Hayri Bulazar, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ve daire müdürleri katıldı.
Vali Erdoğan Bektaş, “38 yıllık memuriyet hayatımın son görevini yapmış olmaktan mutluyum. Bu Valilik görevim olarak beşinci vilayetim. Gelinen noktada 12 yıldan uzun bir süre ülkeme, milletime ve devletime valilik gibi onurlu bir görevi yapmama sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi saygılarımla teşekkür ediyorum. Küçük taşra kasabada yetişip ülkemize, milletimize valilik gibi böyle bir onurlu görev gibi hizmet şansı bulmak benim için ömrümün sonuna kadar taşıyacağım, ailemin ve çocuklarımın da taşıyacağı bir mutluluk ve onur kaynağı. Bizden önce başlatılmış hiçbir projeyi durdurmadık. Daha uygulanabilir daha yararlı hale getirmeye çalıştık.Katı atık sistemi konusunda ilimizde gerçekten örnek bir atık arıtma sistemi tasarlandı. Hızla bu uygulamaya konuluyor. Şehircilik, turizm, tarım, eğitim ve sanayi kümelenme projelerimiz bir bir hayata geçecek. Gönülden inanıyorum ki Zonguldak kısa bir süre içerisinde özlemi duyduğu mutlu geleceğe kavuşacaktır. Bu vesile ile seçilmiş, atanmış bütün mesai arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerimize, özel sektör temsilcilerimiz ile Zonguldak’lı vatandaşlarımıza, bana eşlik eden derdimi çeken başta eşim ve çocuklarım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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