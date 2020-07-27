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Vali Erin Barış Pınarı bölgesini inceledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.07.2020 17:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn’daki Müşterak Harekat Karargah Komutanlığında ilçenin güvenlik durumu hakkında bir değerlendirme toplantısına katıldı.İl Jandarma Komutanı Kd.

Vali Erin Barış Pınarı bölgesini inceledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn’daki Müşterak Harekat Karargah Komutanlığında ilçenin güvenlik durumu hakkında bir değerlendirme toplantısına katıldı.
İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve Vali Yardımcısı Resulayn Koordinatörü Erdinç Dolu ile Resulayn’da giden Vali Erin, burada askeri yetkililer ve Suriye Milli Ordusu temsilcilerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantının ardından inşaat ve tefrişat çalışmaları tamamlanan Jandarma Taburunda incelemelerde bulunan Vali Erin, bölgede görevli Mehmetçiklerin hizmetine sunulan tesisleri denetledi. Toplantı ve incelemelerinden sonra hafta sonu gerçekleşen terörist saldırıda hayatını kaybeden aileleri ziyaret eden Vali Erin, ailelere başsağlığı dileyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Barış Pınarı Harekatı ile bölgede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu kaydeden Vali Erin, bölge halkının kamu hizmetlerinden faydalanmaya başladığını, ekonomik ve sosyal hayatın normale döndüğünü belirterek, hain terör örgütünün kalleş tuzaklarla masum insanlara kastettiğini ifade ederek, saldırıyı şiddetle kınadı. Yapılan tahkikat sonucu bazı şüphelilerin ele geçirildiğini kaydeden Vali Erin, bölgenin huzuruna kastedenlerin en ağır şekilde cezalandırıldığını ifade ederek, teröre karşı amansız mücadelenin büyük bir kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Vali Erin, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm imkânları ile Suriyeli kardeşlerinin yanında olmayı sürdüreceğini, Barış Pınarı Bölgesinde istikrar ortamının devam edeceğini kaydetti.

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