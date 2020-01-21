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  4. Vali Erin, Harranlı muhtar ve vatandaşları dinledi

Vali Erin, Harranlı muhtar ve vatandaşları dinledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Vatandaşların görüşme taleplerini randevusuz kabul eden, makam kapıları vatandaşa sürekli açık olan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Halk Günü” buluşmaları kapsamında yüzlerce vatandaş ve muhtarı makamında kabul ederek, sorun ve taleplerini dinledi.Resmi çalışmalar, toplantılar ve belirli programları dışında sürekli vatandaş ile iç içe olan Vali Erin, bir ay içerisinde yüzlerce vatandaşı makamında kabul etti.

Vatandaşların görüşme taleplerini randevusuz kabul eden, makam kapıları vatandaşa sürekli açık olan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Halk Günü” buluşmaları kapsamında yüzlerce vatandaş ve muhtarı makamında kabul ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
Resmi çalışmalar, toplantılar ve belirli programları dışında sürekli vatandaş ile iç içe olan Vali Erin, bir ay içerisinde yüzlerce vatandaşı makamında kabul etti. Vatandaşların kendisine ilettiği sorun ve talepleri doğrudan ilgili kurum kuruluşlara aktararak çözüm arayan Vali Erin, önceki gün de Harran’dan topluca gelen mahalle muhtarı ve vatandaşları makamında ağırladı. Harranlı muhtarlar ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, ilgili kurumları arayarak sorunların çözümü için talimat verdi.
Harranlı muhtar ve vatandaşlar ise Vali Erin’in kendilerini makamında kabul edip, sorunlarını dinleyerek çözüm ürettiğini belirterek, ilgi ve alakasından dolayı Vali Erin’e teşekkür etti.

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