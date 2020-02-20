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Vali Erin, her gün yüzlerce vatandaşla buluşuyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.02.2020 10:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, her gün yüzlerce vatandaş ile buluşmaya devam ediyor.Şanlıurfa’da göreve başladığı ilk gün olan 4 Temmuz 2017’de verdiği mesajında “Bizler her anımızı, her dakikamızı vatandaşımızın yanında, evinde, barkında, bahçesinde, işinde gücünde ve hayatını idame ettirdiği alanlarda onlarla birlikte olmaya, onlarla hemhal olmaya, onların derdini dinlemeye ve dertlerine derman olmaya büyük bir gayret sarf edeceğimizin sözünü buradan paylaşmak istiyorum” demişti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, her gün yüzlerce vatandaş ile buluşmaya devam ediyor.
Şanlıurfa’da göreve başladığı ilk gün olan 4 Temmuz 2017’de verdiği mesajında “Bizler her anımızı, her dakikamızı vatandaşımızın yanında, evinde, barkında, bahçesinde, işinde gücünde ve hayatını idame ettirdiği alanlarda onlarla birlikte olmaya, onlarla hemhal olmaya, onların derdini dinlemeye ve dertlerine derman olmaya büyük bir gayret sarf edeceğimizin sözünü buradan paylaşmak istiyorum” demişti. Göreve geldiği günden itibaren bu sözünü yerine getiren Vali Abdullah Erin, çalışma temposuyla halkın içinde olmaya devam ediyor. Haftada en az iki üç ilçeyi ziyaret etmesinin yanında, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Resulayn ve Telabyad’a da sık sık ziyaretler gerçekleştiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bugün de hem Şanlıurfa sokaklarında hem de makamında yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Bahçelievler Gençlik Merkezi inşaat alanında yaptığı incelemelerinin ardından, Köprübaşı’na kadar yürüyerek esnafı ziyaret eden Vali Erin, yüzlerce vatandaşla sohbet edip taleplerini dinledi. Vali Erin’in kendilerine yakınlığını ve devlet adamlığını takdir eden vatandaşlar, yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ettiler. Yaklaşık iki saat süren esnaf ve vatandaş buluşmasında fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Vali Erin, aileleriyle birlikte giden çocuklarla da yakından ilgilendi ve onlara oyuncaklar hediye etti.
Vatandaşlarla buluşmaya Valilik Makamında devam eden Vali Erin, gün içinde de yüzlerce vatandaşı ağırladı.

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