Vali Erin jandarmayı pasta keserek kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, jandarma teşkilatının 181’inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle ziyaret ettiği İl Jandarma Komutanlığında, pasta keserek Mehmetçikleri tebrik etti.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181’inci yıl dönümü münasebetiyle, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ile birlikte İl Jandarma Komutanlığına giden Vali Erin, burada İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Eyüp Sabri Kirişçi tarafından karşılandı.

Karşılaşmanın ardından tören mangasını selamlayan Vali Erin, komutanlık bahçesinde kestiği pastayı, Mehmetçiklere ikram etti. Jandarma Teşkilatının, köklü devlet geleneği ve askeri disiplin ile kurulmuş, başta kırsal bölgelerimiz olmak üzere sınır güvenliğimizi sağlayan, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan bir unsur olduğunu belirten Vali Erin, kuruluşundan bugüne kadar kahramanca görev yapan tüm Jandarma mensubu Mehmetçikleri tebrik etti. Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü mesajını da burada veren Vali Erin, Jandarmanın milletin huzur ve güvenine kastedenlerin karşısında üstün bir müdahale gücü olduğunu belirterek, “Kurulduğu günden bu yana sorumluluğunu büyük bir özveri ile yerine getiren Jandarma Teşkilatımız, suçu önleme, suç delillerinin bilimsel yöntemlerle ispatı, suçluların adalete teslimi, asayişin temini, sınır güvenliği, kaçakçılığa karşı mücadele ve terör örgütlerine karşı amansız mücadelesinin yanında, merhametiyle de dikkat çeken kahramanların yetiştiği bir ocaktır” dedi.

Bir sınır şehri olan Şanlıurfa’da, Jandarmanın üstlendiği görevin daha büyük önem taşıdığını kaydeden Vali Erin, “Büyük kırsal alanı, Suriyeli misafirleriyle birlikte 2,5 milyonu bulan nüfusu ve ülkemiz için stratejik önem taşıyan konumu nedeniyle Şanlıurfa’da, Jandarma Teşkilatımız donanımlı personeliyle başarılı çalışmalara imza atmakta, gece gündüz milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapmaktadır. Bu vesile ile Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin her karış toprağında görevine devam eden tüm kahramanlarımızı tebrik ederek, sağlık ve başarı dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

