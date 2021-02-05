Vali Erin Kore gazisini evinde ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek’e bağlı Kalkankaya mahallesine giderek, Kore Gazisi Cuma Kök’ü çocuklarıyla birlikte yaşadığı evde ziyaret etti.

Geçen hafta, Güney Kore Devleti tarafından gönderilen şeref madalyasını Siverek Kaymakamlığına davet ederek Gazi Cuma Kök’e takdim eden Vali Abdullah Erin, bir hafta sonra asırlık gaziyi yaşadığı mahallede ziyaret etti. Siverek Kaymakamı Hasan Ongu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte Kalkankaya mahallesine giden Vali Erin, burada Kore Gazisi Cuma Kök, ailesi ve mahalleli tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Gazi Cuma Kök’ün oğullarıyla birlikte yaşadığı eve konuk olan Vali Erin, burada gazi ve mahalleli ile sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyan mahalle halkı Vali Erin’e teşekkür ederken, Vali Erin de Siverekli Kore Gazisi Cuma Kök’ün su ve yol taleplerini yerine getireceklerini ifade etti.

