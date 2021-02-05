YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Vali Erin Kore gazisini evinde ziyaret etti

Vali Erin Kore gazisini evinde ziyaret etti

05.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek’e bağlı Kalkankaya mahallesine giderek, Kore Gazisi Cuma Kök’ü çocuklarıyla birlikte yaşadığı evde ziyaret etti.Geçen hafta, Güney Kore Devleti tarafından gönderilen şeref madalyasını Siverek Kaymakamlığına davet ederek Gazi Cuma Kök’e takdim eden Vali Abdullah Erin, bir hafta sonra asırlık gaziyi yaşadığı mahallede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek’e bağlı Kalkankaya mahallesine giderek, Kore Gazisi Cuma Kök’ü çocuklarıyla birlikte yaşadığı evde ziyaret etti.
Geçen hafta, Güney Kore Devleti tarafından gönderilen şeref madalyasını Siverek Kaymakamlığına davet ederek Gazi Cuma Kök’e takdim eden Vali Abdullah Erin, bir hafta sonra asırlık gaziyi yaşadığı mahallede ziyaret etti. Siverek Kaymakamı Hasan Ongu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte Kalkankaya mahallesine giden Vali Erin, burada Kore Gazisi Cuma Kök, ailesi ve mahalleli tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Gazi Cuma Kök’ün oğullarıyla birlikte yaşadığı eve konuk olan Vali Erin, burada gazi ve mahalleli ile sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi.
Ziyaretten büyük memnuniyet duyan mahalle halkı Vali Erin’e teşekkür ederken, Vali Erin de Siverekli Kore Gazisi Cuma Kök’ün su ve yol taleplerini yerine getireceklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
12:44
İkindi
15:35
Akşam
18:00
Yatsı
19:17

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Büyük Eczanesi
Haliliye
Florya Eczanesi
Haliliye
Özçelik Eczanesi
Haliliye
Can Eczanesi
Eyyubiye
Forum Eczanesi
Karakopru
Ensar Eczanesi
Akcakale
Nazım Kankılıç Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Ceylanpınar’da yeni proje çalışmaları

Ceylanpınar’da yeni proje çalışmaları

HRÜ Hayvan Hastanesi ruhsatını aldı

HRÜ Hayvan Hastanesi ruhsatını aldı

Karaköprü zabıtasından pandemi denetimi

Karaköprü zabıtasından pandemi denetimi

Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonunda polise mukavemet gösteren 10 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonunda polise mukavemet gösteren 10 kişi gözaltına alındı

Göbeklitepe yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Göbeklitepe yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

ŞUÇGAD’tan Başsavcı Yeniçeri’ye ziyaret

ŞUÇGAD’tan Başsavcı Yeniçeri’ye ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.