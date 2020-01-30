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Vali Erin, OSM’deki fabrikaları inceledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Organize Sanayi Bölgesindeki gayri faal fabrika binalarında incelemelerde bulundu.Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) binaları yer alan, ancak çeşitli sebeplerle üretim dışı kalmış fabrika binalarını inceleyen Vali Erin, şahıs veya tüzel kişi mülkiyetinde olan fabrikaların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Erin, OSM’deki fabrikaları inceledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Organize Sanayi Bölgesindeki gayri faal fabrika binalarında incelemelerde bulundu.
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) binaları yer alan, ancak çeşitli sebeplerle üretim dışı kalmış fabrika binalarını inceleyen Vali Erin, şahıs veya tüzel kişi mülkiyetinde olan fabrikaların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Erin, büyük emek ve çabayla kurulan fabrika binalarının atıl halde kalmasına razı olamayacaklarını söyledi.
Vali Erin, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında mali destek sağladığı, ilave kamu kaynakları ile Şanlıurfa OSB’de 13 fabrika binası yaptıklarını ve tamamını ayakkabı üreticilerine tahsis ettiklerini hatırlattı. Yine Şanlıurfa OSB’de gayri faal halde bulunan bir fabrika binasını da sahibi ile anlaşarak, 10 ayrı fabrika binasına dönüştürmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Vali Erin, burada yapılacak fabrika binalarında üretime geçecek müteşebbislerin tahsis başvurusu yapmış olduğunu dile getirdi.

Vali Erin, OSM’deki fabrikaları inceledi

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