YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Vali Erin şehit aileleri ile görevi başındaki polislerin bayramını kutladı

Vali Erin şehit aileleri ile görevi başındaki polislerin bayramını kutladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.05.2020 11:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve görev başındaki polisleri ziyaret etti.İlk olarak, 1996 yılında Tunceli’de vatani görevini yaparken askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Levazım Er Kemal Beyaztaş’ın İpekyol Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret eden Vali Abdullah Erin, şehidin annesi Rabia, babası Mehmet ve kardeşi Mustafa Beyaztaş ile sohbet ederek bayramlarını tebrik etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve görev başındaki polisleri ziyaret etti.
İlk olarak, 1996 yılında Tunceli’de vatani görevini yaparken askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Levazım Er Kemal Beyaztaş’ın İpekyol Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret eden Vali Abdullah Erin, şehidin annesi Rabia, babası Mehmet ve kardeşi Mustafa Beyaztaş ile sohbet ederek bayramlarını tebrik etti. Şehitlerin uğruna hayatlarını kaybettiği vatan ve bayrağa ilelebet sahip çıkacaklarını, aradan yıllar geçse de onların emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Vali Erin, evde bulunan çocuklara da hediyeler verdi.
Daha sonra 1975 yılında Adapazarı’nda vatani görevini yaparken şehit düşen Ömer Çiftkardeş’in Devteşti Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan eşi Yıldız Çiftkardeş’i ziyaret eden Vali Erin, burada bir süre misafir oldu. Şehit eşi Yıldız Çiftkardeş’in sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Erin, devletin ve Türk halkının her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu, her türlü sıkıntılarını çözmek için bir telefon kadar yakın olduklarını söyledi.
Şehit ailelerini ziyaretinin ardından, bayram tatiline rağmen ailelerinden uzak kalarak görevlerine devam eden polisleri ziyaret eden Vali Erin, kontrol noktalarında polislerle bir araya geldi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle kontrol noktalarındaki denetimleri takip eden Vali Erin, büyük bir fedakarlıkla görev yapan polislere teşekkür ederek, bayramlarını tebrik etti.
Vali Erin’e ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:02
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:41
Yatsı
21:14

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Alagöz Eczanesi
Merkez
Atabey Eczanesi
Merkez
Cadde Eczanesi
Merkez
Şeyhanlı Eczanesi
Merkez
Vema Eczanesi
Merkez
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Kural Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakan Fatma Şahin Ve Sümeyye Erdoğan, Aile Okulu Açılış Törenine Katıldı

Bakan Fatma Şahin Ve Sümeyye Erdoğan, Aile Okulu Açılış Törenine Katıldı

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.