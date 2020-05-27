YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Vali Erin şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Vali Erin şehit yakınlarıyla bir araya geldi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.05.2020 18:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanını, dernek yönetim kurulu üyeleri ve şehit yakınlarını makamında kabul etti.Valilik makamında gerçekleşen kabulde, Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Seyyit Mücahit Seyyid ve dernek yönetim kurulu üyelerini kabul eden Vali Erin, şehit ve gazilere millet olarak borçlu olduğumuzu belirterek, “Devletimiz ve milletimiz her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında ve en büyük destekçisidir.

Vali Erin şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanını, dernek yönetim kurulu üyeleri ve şehit yakınlarını makamında kabul etti.
Valilik makamında gerçekleşen kabulde, Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Seyyit Mücahit Seyyid ve dernek yönetim kurulu üyelerini kabul eden Vali Erin, şehit ve gazilere millet olarak borçlu olduğumuzu belirterek, “Devletimiz ve milletimiz her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında ve en büyük destekçisidir. Onların bu vatan uğruna canlarını veren yakınlarını kaybetmekten duydukları acıyı her zaman paylaşıyor, eksikliklerini hissettirmemeye çalışıyoruz” dedi.
Viranşehir’de yaşayan şehit ve gazi ailelerinin talep ve beklentilerini Vali Erin’e anlatan dernek Başkanı Seyyid, “Valimizin bu konudaki duyarlılığını biliyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Ziyaret ederek sorun ve taleplerimizi bizzat iletme imkanı bulduk. Kabulünden dolayı Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle kısa bir zamanla sınırlı tutulan ziyarette, Şanlıurfa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da hazır bulundu.

Vali Erin şehit yakınlarıyla bir araya geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
05:01
Öğle
12:27
İkindi
16:18
Akşam
19:43
Yatsı
21:17

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şanlıurfa'da şüpheli ölüm

Şanlıurfa'da şüpheli ölüm

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?

Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?

Kaçak çayın hikayesi

Kaçak çayın hikayesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.