YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Vali Erin Suruç ve Akçakale’de incelemelerde bulundu

Vali Erin Suruç ve Akçakale’de incelemelerde bulundu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.02.2020 18:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ve Akçakale ilçelerinde incelemelerde bulundu.Suruç’taki incelemelerinde vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, engelliler ve gençlerle özel olarak ilgilendi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ve Akçakale ilçelerinde incelemelerde bulundu.
Suruç’taki incelemelerinde vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, engelliler ve gençlerle özel olarak ilgilendi. Ziyaret ettiği esnafa da hayırlı işler dileyen Vali Erin, Suruç Belediyesi tarafından yapılması planlanan kütüphane binasının inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu. Proje hakkında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş’tan bilgi alan Vali Erin, buradaki incelemelerinin ardından Akçakale’ye hareket etti.
Akçakale’de daha önce saha düzenlemeleri yapılan Akçakale Gümrük Müdürlüğü binasında devam eden onarım çalışmalarını denetleyen Vali Erin, buradaki incelemelerinden sonra Telabyad’a geçti.
Vali Erin’e Suruç, Akçakale ve Telabyad ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi de eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:18
Öğle
12:44
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:16

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Cadde Eczanesi
Merkez
Çelikbey Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
İnalı Eczanesi
Merkez
Mangal Eczanesi
Merkez
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Ekinci’den Milli Eğitim Müdürü Yağan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Ekinci’den Milli Eğitim Müdürü Yağan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Öğrenciler Rafadan Tayfa’yı ilgiyle izledi

Öğrenciler Rafadan Tayfa’yı ilgiyle izledi

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.