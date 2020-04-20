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Vali Erin tarihi evleri inceledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.04.2020 12:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vilayetler Hizmet Birliğine devredilen Kurtuluş Mahallesindeki tarihi evlerde yapılan çalışmaları inceledi.Şanlıurfa’nın turizm potansiyeline önemli katkılar sunacak 200 yataklı butik otel projesine başlayan Vilayetler Hizmet Birliği, daha önce Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü olan 11 Nisan 2020’de otelin açılışının yapılacağını duyursa da mücbir sebepler dolaysıyla açılış ileri bir tarihe ertelenmişti.Şehrin 58 Meydanı olarak bilinen semtinde, ada halindeki yapılarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek sorumlulardan bilgi alan Vali Erin, çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirtti.Tarihi yapıların, modern şekilde yeniden düzenlenmesinin oldukça hassasiyet gerektiren bir çalışma olduğunu kaydeden Vali Erin, “Yapıların doğallığını bozmadan, modern hizmet sunulabilir duruma getirilmesi için yapılan her çalışma koruma kurullarının denetiminden geçiyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vilayetler Hizmet Birliğine devredilen Kurtuluş Mahallesindeki tarihi evlerde yapılan çalışmaları inceledi.
Şanlıurfa’nın turizm potansiyeline önemli katkılar sunacak 200 yataklı butik otel projesine başlayan Vilayetler Hizmet Birliği, daha önce Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü olan 11 Nisan 2020’de otelin açılışının yapılacağını duyursa da mücbir sebepler dolaysıyla açılış ileri bir tarihe ertelenmişti.
Şehrin 58 Meydanı olarak bilinen semtinde, ada halindeki yapılarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek sorumlulardan bilgi alan Vali Erin, çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirtti.
Tarihi yapıların, modern şekilde yeniden düzenlenmesinin oldukça hassasiyet gerektiren bir çalışma olduğunu kaydeden Vali Erin, “Yapıların doğallığını bozmadan, modern hizmet sunulabilir duruma getirilmesi için yapılan her çalışma koruma kurullarının denetiminden geçiyor. Bu nedenle çalışmalar tahmin edildiğinden daha uzun sürüyor. Malum virüs salgını nedeniyle turizm sezonunun da tatil edilmesi üzerine, bu alanda yapılacak çalışmaları da daha rahat gerçekleştirme imkanı oluştu. Şu anda çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlanmış bulunuyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde çok kaliteli turizm tesisleri işleten Vilayetler Hizmet Birliği, Şanlıurfa’daki bu yatırımı da Vilayetler Evi Şanlıurfa markasıyla hizmete sunacak. Projenin, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Aktekin Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Merkez
Filiz Eczanesi
Merkez
Kızılelma Eczanesi
Merkez
Şenevler Eczanesi
Merkez
Paydaş Eczanesi
Akcakale
Nazım Kankılıç Eczanesi
Birecik
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