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Vali Erin, Telabyad’da yürütülen çalışmaları inceledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.02.2020 17:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güvenin hakim olduğu Telabyad’da Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Telabyad’daki incelemelerine Akçakale Gümrük Kapısı ile başlayan Vali Erin, daha sonra Telabyad Yerel Meclisi binasına geçti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güvenin hakim olduğu Telabyad’da Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Telabyad’daki incelemelerine Akçakale Gümrük Kapısı ile başlayan Vali Erin, daha sonra Telabyad Yerel Meclisi binasına geçti. Burada meclis üyeleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Erin, tadilat çalışmaları devam eden kamu binalarında da incelemelerde bulundu.
Harekat sonrası Türkiye’den ve Suriye’nin diğer bölgelerinden on binlerce ailenin geri dönüş yaptığı Telabyad ve Resulayn’da, hayatın normale dönmesi için insani yardımların yanında kamu hizmetlerinin de sorunsuz verilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde devam eden çalışmalarla, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlar AFAD organizasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle devam ederken, kamu hizmet binalarının yeniden aktif hale getirilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.

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