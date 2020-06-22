YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Vali Erin; "Urfalılar bir şehrin adını değiştirecek kadar büyük bir mücadelenin sahibidir”

Vali Erin; "Urfalılar bir şehrin adını değiştirecek kadar büyük bir mücadelenin sahibidir”

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Urfa’ya TBMM tarafından Şanlı unvanının veriliş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Urfalılar bir şehrin adını değiştirecek kadar büyük bir mücadelenin sahibidir” dedi.Vali Abdullah Erin, Urfa’ya TBMM tarafından Şanlı unvanının veriliş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Erin; "Urfalılar bir şehrin adını değiştirecek kadar büyük bir mücadelenin sahibidir”

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Urfa’ya TBMM tarafından Şanlı unvanının veriliş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Urfalılar bir şehrin adını değiştirecek kadar büyük bir mücadelenin sahibidir” dedi.
Vali Abdullah Erin, Urfa’ya TBMM tarafından Şanlı unvanının veriliş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali erin mesajında, “22 Haziran 1984 tarihinin, şehrin adını değiştirecek kadar büyük bir mücadelenin kahramanlarını onore eden önemli bir hadise olarak hatırlanması gerekiyor. Kurtuluş Savaşımızın zaferle taçlanmasına vesile olacak ruhun yeniden canlanmasına, tüm umutların tükendiği bir zamanda milletimizin moral bulmasına kaynak olacak destansı mücadele ortaya koyan Urfa halkı, şehrin adını değiştirecek kadar büyük bir mücadelenin sahibidir. 11 Nisan 1920’de tarihe altın harflerle yazılan bu mübarek şehrin düşman işgalinden kurtuluşunu, ebediyen hafızalarda canlı tutacak en önemli hadise, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 22 Haziran 1984 tarihinde kabul edilen kanunla Urfa adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesidir” dedi.
TBMM’ye sunduğu teklifle Şanlıurfalıları onurlandıran bu hadisenin mimarlarından olan, Şanlıurfa eski Milletvekili Osman Doğan’a da teşekkür eden Vali Erin, şehrin 35 yıl önce aldığı şanlı unvanını, 2016 yılında İstiklal Madalyası ile taçlandırdığını hatırlatarak, “Tarihini bilmeyen, geleceğine yön veremez. Milletçe birliğimizin, beraberliğimizin ve dirliğimizin temini adına nereden geldiğimizi, neler yaşadığımızı ve bugünkü seviyeye nasıl ulaştığımızı hatırlamak, gelecek nesillere bu bilinci aşılamakla mükellefiz. Çünkü şanlı tarihimiz, en az üzerinde yaşadığımız bu cennet vatan kadar, gölgesinde huzur bulduğumuz ay yıldızlı bayrağımız kadar sahip çıkmamız, korumamız gereken çok kıymetli bir mirastır. Bu duygu ve düşüncelerle, kurtuluş mücadelesinde Urfalı kahramanlara özgüven aşılayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kurtuluş mücadelemizde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için can veren terörle mücadele şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yâd ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:12
Sabah
04:58
Öğle
12:32
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:34

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Bayık Eczanesi
Merkez
Dergah Eczanesi
Merkez
Koç Eczanesi
Merkez
Urfa Eczanesi
Merkez
Sabuncu Eczanesi
Akcakale
Nehir Eczanesi
Birecik
Merkez Eczanesi
Halfeti
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şanlıurfa'da 5. kattan düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da 5. kattan düşen çocuk öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa’da kaç imam hatip açıldı?

Urfa’da kaç imam hatip açıldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.