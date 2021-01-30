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Vali Erin’den Bölge Komutanı Tümgeneral Güney’e ziyaret

30.01.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret etti.Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney tarafından karşılanan Vali Erin, Komutanlık Şeref Defterini imzaladıktan sonra Tümgeneral Güney ile makamda bir görüşme yaptı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret etti.
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney tarafından karşılanan Vali Erin, Komutanlık Şeref Defterini imzaladıktan sonra Tümgeneral Güney ile makamda bir görüşme yaptı. Komutanları z iyaretinin ardından Siverek’e geçen Vali Erin, burada ise kaymakamlığa geçti. Vali Erin burada, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Siverek Kaymakamı Hasan Ongu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan’ın da katıldığı törenle, Kore Gazisi Siverekli Cuma Kök’e gazilik madalyası ve beratını takdim etti. Kaymakamlıktaki törenin ardından Siverek Belediyesini ziyaret eden Vali Erin, göreve yeni başlayan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a ile belediyenin çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Çakmak’a yeni görevinde başarılar dileyen Vali Erin, yeni yönetimin tüm Siverek’e hayırlı olmasını diledi. Siverek’ten sonra Hilvan Kaymakamlığına geçen Vali Erin, burada da Kaymakam Coşkun Doğan ile bir süre görüştü. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Erin, akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya döndü.

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