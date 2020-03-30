Vali Erin’den PTT İşlemlerinde sıralı sistem uyarısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının önlemeye yönelik, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar tarafından verilen talimatlar doğrultusunda tedbirler alan Şanlıurfa Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulu kararları ile salgına yönelik tedbirler almaya devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, il genelindeki PTT şubelerinde yaşanan yoğunluğu azaltmaya yönelik bir düzenleme yapıldığını ve salgın riskini azaltmak için yapılan düzenlemeye, PTT şubelerinden hizmet alan tüm vatandaşların riayet etmesi gerektiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemik salgına sebep olan korona virüsün en temel özelliği fiziksel temas, havayolu ve benzeri yollarla çok hızlı şekilde bulaşması ve hastalığa yakalanan insan sayısının hızla artmasıdır. Bu salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolu, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun kesin bir şekilde sağlanmasıdır. Aksi halde virüsün yayılımı hızlanmakta bu durum hem kişisel hem de kamu sağlığı için ciddi risk oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanlığımızca alınan kararlar, bakanlıklarımızca yayınlanan genelge ve verilen talimatlar, Şanlıurfa Valiliğince alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile korona virüs salgınını önlemeye yönelik mücadelemiz taviz verilmeden sürdürülmektedir. Vatandaşlarımıza sunulan sosyal yardım desteklerinin bir kısmı PTT şubeleri aracılığı ile verilmektedir. Bu süreçte sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlarımızdan öncelikle sosyal kartları kullanmaları istiyoruz. Sosyal kartları PTT ATM’lerinde olduğu gibi kamu bankalarına ait ortak ATM’lerden herhangi bir komisyon ve kesinti olmadan kullanabileceklerini bir kez daha hatırlatıyoruz” şeklinde uyarıldı.

PTT şubelerinden hizmet alacak vatandaşlarımız için aşağıdaki belirtilen plan dahilinde hizmet verilmesine karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamı 2 ile biten vatandaşlarımıza Pazartesi, 4 ile bitenlere Salı, 6 ile bitenlere Çarşamba, 8 ile bitenlere Perşembe, 0 ile bitenlere Cuma günü olmak üzere hizmet verilmesi kararlaştırılmıştır.

Korona virüs salgını ile mücadelede en önemli tedbirlerden biri olan sosyal mesafeyi korumak ve toplu olarak bir arada bulunmamak uyarısı kapsamında alınan bu karara, vatandaşlarımızın uymaları ve mücadeleye destek olmalarını hayati önem taşımaktadır.

