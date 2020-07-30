Vali Erkaya Yırık, “Bakanlıklarımız hizmetleri esirgemiyor"

Deprem bölgesi Elazığ’da sürekli vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erkaya Yırık, “Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın emrine

vermeye çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ ve diğer bakanlıklarımız kendi imkanları doğrultusunda sizlere hizmetleri esirgemiyor" dedi.

Vali Erkaya Yırık, merkeze bağlı Gümüşkavak ve Sanayi Mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Yırık, gelen istek ve şikayetleri dinledi. Vali Yırık’a Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdür Celal Sel, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Mustafa Pirinci eşlik etti.

Vatandaşın isteklerini dinlemek için onlarla bir araya geldiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, “Sizler varsınız ki devlet var. Sizler varsınız ki devletin görevlileri var. Varlık sebebimiz sizlersiniz. Dolayısıyla dün il merkezimizde çarşı esnaflarımızla hasbihal ettik. Ondan önce konteyner kentte vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sizlerle bir arada olduğumuz anlarda biz kendimizi bahtiyar hissediyoruz. 184 adet sosyal konutumuz inşallah Gümüşkavak Mahallesindeki vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere yapılmaya devam ediyor. Muhtarımız da sizin sıkıntılarınızı bizlere iletiyor ve haberdar ediyor. Biz haberdar oldukça devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın emrine vermeye çalışıyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. 6 haftalık sürede şahit oldum ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ ve diğer bakanlıklarımız kendi imkanları doğrultusunda sizlere hizmetleri esirgemiyor” dedi.