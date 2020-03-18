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  4. Vali Erol uyardı: “Temastan kaçının”

Vali Erol uyardı: “Temastan kaçının”

YALOVA HABERLERİ  | 18.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Yalova Valisi Muammer Erol, korona virüsü tedbirlerinin hassasiyetle uygulandığını dile getirdi.Alınan tedbir ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Valisi Muammer Erol, ilde bir sıkıntı olmadığının altını çizdi.

Vali Erol uyardı: “Temastan kaçının”

Yalova Valisi Muammer Erol, korona virüsü tedbirlerinin hassasiyetle uygulandığını dile getirdi.
Alınan tedbir ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Valisi Muammer Erol, ilde bir sıkıntı olmadığının altını çizdi. Vali Erol açıklamasında şu sözlere yer verdi:
“İlimizde bakanlıklarımızı talimatları doğrultusunda gereken tedbirleri noksansız alıyoruz. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda da bu konuyu detaylarıyla bir kez daha masaya yatırdık. Alınan genel kararlara ilaveten yerelde de birkaç ilave kararla tedbirleri gözden geçirmiş olduk. Şimdilik halkımızdan istediğimiz şey şu; çok hijyen ve az temasta bulunun. Özellikle de şahsî temizliğe özen gösterirsek daha iyi bir şekilde korunmuş oluruz”.

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