Vali Ersin Yazıcı: " Antalya’nın turizm gelirleri bakımından özel sorumluluğu var"

“Esnaf dostu bir valimiz var”

Toplantının başında ilk sözü alarak konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Valimizin ilimizde göreve başlamasından bu yana beşinci toplantıyı gerçekleştirmekteyiz. Buda bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Esnaf dostu bir valimiz var. Bunu daha önce görev yaptığı yerlerden duymaktaydık. 19 ilçemizin tamamında esnaf ziyaretlerini yapıp esnafımızın sorunlarını ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenen bir Valiye sahibiz. Vali Beyle aynı masada oturup, sorunlarımıza çözüm araması bizzim için çok değerli. Esnafımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Esnaf toplumumuzun temel direğidir”

Esnafın her zaman yanında olduğunu ve destek vereceğini söyleyen Vali Ersin Yazıcı, sorunların tek tek çözümü için gayret göstereceklerini dile getirdi. Yazıcı, “Esnaf ve Sanatkâr, toplumun temel direğidir. Esnaf kalkınırsa ülke kalkınır. Pandemi yüzünden toplumun her kesiminde olduğu gibi özellikle de esnafımızın büyük sıkıntılar yaşadığının farkındayız. Bu sıkıntıları en aza indirmek için devlet olarak daima yanınızda olacağız. Maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edip tedbirlere riayet ederek mücadele etmeliyiz ki bu sıkıntılı günleri birlik beraberlik anlayışıyla hep birlikte en kısa zamanda atlatabilelim. Devlet olarak biz her zaman esnafın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.