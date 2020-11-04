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Vali Ersin Yazıcı, OSB firmalarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.11.2020 11:31 | Son Güncelleme

Antalya OSB Müteşebbis Heyeti toplantısına başkanlık eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, toplantının ardından firmalarda incelemelerde bulundu.

Antalya OSB Müteşebbis Heyeti toplantısına başkanlık eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, toplantının ardından firmalarda incelemelerde bulundu. Yazıcı, firmaların faaliyetleri hakkında da bilgiler aldı.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’nin olağan toplantısı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya, Müteşebbis Heyet Başkan Vekili ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Müteşebbis Heyet Üyeleri Atıf Çiçekli, Hasanali Gönen, Fatih İncir, Mustafa Gizli, Yiğit Budak, Ahmet Kasapoğlu, Fatin Tapcı, Abdullah Erdal Konya, Rasim Feyzan Doğu, Ali Acır, Sedat Gümüş ve Eşref Demirörs’ün katıldı. Toplantıda, Bölge Müdürü İlhan Metin tarafından son dönemde gerçekleştirilen işlemler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Toplantıda bölgenin Ekim ayı mizanı da görüşülürken sanayicilerin talepleri ile ilgili konular değerlendirildi.

Fabrikaları ziyaret etti
Toplantının ardından Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Başkan Vekili Hasanali Gönen ile birlikte fabrika ziyaretleri gerçekleştiren Vali Ersin Yazıcı, ilk olarak AGT Ağaç Sanayi Ticaret AŞ’de incelemelerde bulundu. AGT Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Semih Söylemez ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, fabrikanın üretim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 302 bin metrekare alana kurulu dev tesis elektrikli araçlar ile gezilirken, Vali Yazıcı ve Başkan Bahar’ın bulunduğu aracı ev sahibi Mehmet Semih Söylemez kullandı. Günün ikinci ziyaretini Altıntar Tarım AŞ’ye gerçekleştiren Vali Yazıcı şirket ortakları Osman Bahçe ve Levent Gelgeç ile birlikte tesisi gezerek hammadden son ürüne kadar olan tüm üretim süreçlerini yerinde inceleyerek firma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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