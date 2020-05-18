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Vali Ersin Yazıcı’dan 19 Mayıs mesajı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.05.2020 11:43 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Yazıcı, yayımladığı mesajında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de Kovid-19 salgını nedeni ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde bu sene etkinliklerin yapılamadığını, bugünün, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919’un 101.

Vali Ersin Yazıcı’dan 19 Mayıs mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Yazıcı, yayımladığı mesajında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de Kovid-19 salgını nedeni ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde bu sene etkinliklerin yapılamadığını, bugünün, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919’un 101. yıl dönümü olduğunu belirterek, bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı ve onurlu mücadelesinin üzerinden bir asır geçtiğini kaydetti.
Geleceğimizin yılmaz bekçileri olan gençlerimizin aydınlık zihinleri, vefakar sineleri ve engin vatan-millet sevgileri ile sonsuza kadar var olacaklarını vurgulayan Vali Yazıcı, "Gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim almaları, bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel açıdan her türlü gelişimi takip etmeleri, kendi değerlerimizin yanı sıra dünya ile bütünleşerek kendilerini geliştirmeleri için her türlü olanağı sunma adına valilik olarak elimizden gelen tüm çabayı ortaya koymaktayız. Balıkesir’deki gençlerimizin de yaşamın her alanında sergiledikleri başarılarıyla iftihar ediyoruz. Sizlere duyulan güvenin bilinciyle, şanlı tarihimiz, yüksek milli kültür ve değerlerimizin ışığında en iyi şekilde yetişmeniz, Balıkesir’e, ülkemize ve insanlığa yararlı bireyler olabilmeniz en büyük beklentimizdir" ifadelerini kullandı.
Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak gençlerin, birlikte hareket ederek, Türkiye Cumhuriyetini daha güçlü bir hale getireceğini söyleyen Vali Yazıcı, "Milletimizin bağımsızlık mücadelesine başladığı bugünün siz gençlere armağan edilmesi tesadüf değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençlerine o kadar güvendi ki kurduğu Türkiye Cumhuriyetini sizlere emanet etti" ifadelerini kullandı.
Vali Yazıcı, "Geleceğe güvenle bakmamıza neden, Gençlere olan güvenimizden"
19 Mayısın milletimizin zaferlerle dolu tarihinde yeni bir destanın yazılmaya başlandığı bir gün olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Geleceğe güvenle bakmamızın nedeni, gençlere olan güvenimizden kaynaklanıyor. Bu duygu ve düşüncelerle başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu Cennet Vatan uğruna canını feda etmiş bütün aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, muhterem Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve siz değerli Balıkesirli hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" şeklinde mesajını tamamladı.

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