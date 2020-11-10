Vali Ersin Yazıcı’dan ağaçlandırma mesajı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ne ilişkin, “Bizler, “Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.” düsturuyla hareket eden bir medeniyetiz.” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ormanların bir ülkenin akciğerleri, en büyük zenginliği ve yaşam kaynağı olduğuna vurgu yapan Yazıcı, “Aldığımız nefesin, hayat bulduğumuz suyun ana kaynağı ormanları korumak tüm insanlığın ortak görevidir. Ormanlarını bilinçsizce tüketen toplumlar; dünlerini, bugünlerini ve daha da önemlisi geleceklerini yok ederler.” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ormansız bir yurt, vatan değildir.” sözünden örnek veren Yazıcı, bu sözle Atatürk’ün ormanların önemine işaret ettiğini belirterek, ormanları koruyup kollamak ve hayat felsefesi olması gerektiğini söyledi.

"Tüm canlılar için nefes olacaktır"

Yazıcı şunları söyledi: “Bizler, “Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.” düsturuyla hareket eden bir medeniyetiz. “Geleceğe Nefes” seferberliğiyle ülkemize hediye edeceğimiz fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacaktır.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanları yeniden ağaçlandırmak hedefiyle başlattığımız “Geleceğe nefes” seferberliği; 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerini toprakla buluştururken, son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarına hız kazandıran, dünyanın örnek olacağı bir seferberliktir.

11 Kasım “Milli Ağaçlandırma Günü”nde daha yeşil bir Türkiye için “Bugün fidan, Yarın nefes” sloganıyla diktiğimiz fidanlarımızın ağaca, ağaçlarımızın ormana dönmesini diliyor, bu anlamlı çevre seferberliğinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

