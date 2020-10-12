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Vali eşi kız çocuklarıyla bir araya geldi

AMASYA HABERLERİ  | 12.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı, düzenlenen etkinlikte çocuk evleri sitesinde yetişen kız çocuklarıyla bir araya geldi.Esra Masatlı etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dünya Kız Çocukları Günü’ kız çocuklarının durumlarıyla ilgili ülkemizde ve tüm dünyada bilinç ve farkındalık oluşturması yönünden çok önem arz etmektedir.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı, düzenlenen etkinlikte çocuk evleri sitesinde yetişen kız çocuklarıyla bir araya geldi.
Esra Masatlı etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dünya Kız Çocukları Günü’ kız çocuklarının durumlarıyla ilgili ülkemizde ve tüm dünyada bilinç ve farkındalık oluşturması yönünden çok önem arz etmektedir. Kız çocuklarımız kültürel mirasımızı ve değerlerimizi yarınlara taşıyacak, geleceğin umutları, yarınların teminatıdır. Kız çocuklarımızın güçlendirilmesinde ailelerimize ve topluma büyük görevler düşmektedir. Daha iyi bir eğitim alarak meslek sahibi olmalarının sağlanması, yaşam becerilerinin artırılması, zorla evlendirme ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi önem arz etmektedir. Bu hususta da devletimizin, kız çocuklarının desteklenmesi için bütün imkanlarının seferber ettiğini yakinen biliyoruz. Desteklenen çocuklarımız yarının güçlü kadınları, anneleri, toplumun her kesiminde yer alacak ve toplumu yönlendirecek bireyleri olarak, toplumun inşasında önemli katkıları olacaktır. Dinimizde de kız çocuklarımızın ne kadar önemli olduğundan bahsedilmektedir. Peygamber Efendimiz, hiçbir şekilde cinsiyet ayrımı yapılmaması gerektiğini gerek davranışlarıyla gerek sözleriyle yaklaşık 1400 sene önce bizlere bildirmiştir. Devletimizde, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Valiliğimiz olarak istikbalimizin teminatı kız çocuklarımızı desteklemeye devam etmektedir. Bu duygular içerisinde Yeşilırmak Çocuk Evlerindeki kızlarımızın yapmış oldukları bu anlamlı etkinliğe yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Esra Masatlı, Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlayarak, bugünün dünyadaki tüm kız çocukları için yeni umutlar getirmesini diledi. Program kızlarla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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