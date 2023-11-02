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Vali, esnaf ve öğrencilerin sorunlarını masaya yatırdı

02.11.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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Iğdır Valisi Ercan Turan, üniversite öğrencileri ve esnafın yaşadığı ulaşım sorunlarını masaya yatırdı.

Vali, esnaf ve öğrencilerin sorunlarını masaya yatırdı

Iğdır Valisi Ercan Turan başkanlığında düzenlenen toplantıda, şehir merkezi ile Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü arasındaki toplu taşıma hizmetleri, sürücü ve öğrencilerin sorun, beklenti ve talepleri ele alındı. Iğdır Valisi Ercan Turan, taşıma hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunulması ve ortak aklın kullanılmasının önemine dikkat çekti. Öğrencilerin hak ve hukuklarını gözetirken, hat sahiplerinin de emeklerinin korunması gerektiğini ifade etti. Vali Turan, şehir içi ulaşım master planı ile ilgili hazırlıklara başlanılacağını ve ilerleyen günlerde Ulaşım Çalıştayı yapılacağını belirtti.

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