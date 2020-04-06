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Vali Fahri Meral: “Emniyet Müdürlüğümüz failleri yakalamak için çalışıyor”

KARAMAN HABERLERİ  | 06.04.2020 14:33 | Son Güncelleme

Karaman Valisi Fahri Meral, yerel yayın yapan basın kuruluşu sahibinin evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olayın faillerinin yakalanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Organize Sanayi Müdürlüğünde düzenlenen ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ bağış kampanyasına katıldı.

Vali Fahri Meral: “Emniyet Müdürlüğümüz failleri yakalamak için çalışıyor”

Karaman Valisi Fahri Meral, yerel yayın yapan basın kuruluşu sahibinin evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olayın faillerinin yakalanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.
Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Organize Sanayi Müdürlüğünde düzenlenen ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ bağış kampanyasına katıldı. Vali Fahri Meral toplantı sonunda, Çağdaş Radyo TV Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kartal’ın evine gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi. Meral, "Olay üzücüdür. Emniyet Müdürlüğümüz olayı çözmek için titizlikle çalışıyor. İnşallah yakın zamanda sonuç alınarak bu olayı gerçekleştirenler yakalanır” diye konuştu.
Yunus Kartal’ın (48) 4 Nisan Cumartesi gecesi evine girdikten hemen sonra kimliği belirsiz kişilerce evi kurşunlanmıştı.

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Pamuk Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Dost Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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