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Vali fidan dikilen alanlarda inceleme yaptı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.02.2020 17:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Zeytin Temalı Ağaçlandırma Uygulama Projesi “ kapsamında zeytin fidanı dikilen alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali fidan dikilen alanlarda inceleme yaptı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Zeytin Temalı Ağaçlandırma Uygulama Projesi “ kapsamında zeytin fidanı dikilen alanlarda incelemelerde bulundu. Bazı fidanların kuruduğunu gören Vali Erin, yetkilileri arayarak fidanların bakımı için azami hassasiyet gösterilmesi talimatını verdi.
Şanlıurfa’da duyarlı vatandaşların oluşturduğu Yemyeşil Urfa Platformunun talebi üzerine, valilik öncülüğünde başlatılan “Zeytin temalı ağaçlandırma uygulama projesi” ile 100 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini hatırlatan Vali Erin, projenin Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında başlatıldığını ve ilk etapta tarım dışı hazine arazilerinden 50 bin hektarlık alanın ağaçlandırılacağını söyledi. Eylül ayından itibaren başlatılan ağaçlandırma çalışmalarının taşlık, kayalık alanlarda başlatıldığına dikkat çeken Vali Erin, bu alanlarda bitkinin yaşaması için desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Dikilen fidanların bakımı ve sulamasının ihmal edilmemesini isteyen Vali Erin, ŞURKAV adına düzenlenen ağaçlandırma sahasındaki incelemelerinin ardından aynı bölgede yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulundu.
Şanlıurfa Valiliği himayesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ağaçlandırma projesi ile ilk yıl 10 milyon, önümüzdeki 20 yıllık sürede ise toplamda 100 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Şanlıurfa il genelinin yüzde 10-15’lik kısmının ağaçlandırılmasının amaçlandığı proje kapsamında, zeytin, Antepfıstığı, badem, kızılçam, servi, okaliptüs, dut, çınar ve tespih ağacı fidanları kullanılacak. 2 bin 500 - 3 bin kilometrekare alana yayılacak ağaçlandırma çalışmalarının maliyetinin, Orman Genel Müdürlüğü 2019 yılı birim fiyatlarına göre 2 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.

Vali fidan dikilen alanlarda inceleme yaptı

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