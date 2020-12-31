Vali Fuat Gürel’den yeni yıl mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha girmenin heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Gürel, 2020 yılının hafızalarda Covid-19 salgını ile birlikte Elazığ ve İzmir depremlerinin yaşandığı, ancak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve diğergamlık duygularıyla da insanların birbirlerine daha fazla kenetlendiği, gücü birlik olmaktan aldığı gerçeğini milletçe anlamlandıran bir yıl olarak kalacağını ifade ederek bu vesileyle tüm şehitlere ve hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha rahmet, hastalara da acil şifalar diledi.

Vali Gürel mesajında: “Yaşanan bu üzücü hadiselerin yanında ilimiz ve ülkemiz için güzel gelişmelerin de yaşandığı koca bir yılı geride bıraktık. Dünyamızla birlikte Ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgının başından bu yana Devletimizin aldığı yerinde ve doğru kararlar ile siz saygıdeğer vatandaşlarımızın tedbirlere uyum konusunda gösterdiği özen ve sağduyu sayesinde İlimiz özelinde ve Ülkemiz ölçeğinde vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşıyoruz. “Hepimizin sağlığı için ancak hep birlikte aynı hassasiyet ve uyum içinde hareket edersek başarılı olabiliriz” gerçeğinden hareketle tüm vatandaşlarımıza, sağlık personelimiz ve güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için azim, gayret ve liyakatla çalışan kamu ve özel tüm kuruluşlarımızda görevli kardeşlerimize, Kızılay’ımız başta olmak üzere salgın sürecinde desteklerini esirgemeyen tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayırseverlerimize de en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Devletimizin yılbaşı dolayısıyla Ülkemiz genelinde almış olduğu tüm tedbirlere uyma konusunda da yine Karabük olarak başı çekeceğimize olan inancım tamdır. Vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için tüm imkânlarımız seferber edilmiştir. Bu vesile ile 2021 yılının tarih, turizm, eğitim, sanayi ve emeğin kenti olmasının yanı sıra huzur ve güvenin de adresi Cumhuriyet Kenti Karabük’ümüze, Ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk, başarı ve bereket getirmesi temennisiyle tüm hemşerilerimin yeni yılını tebrik ediyor; ümitlerimiz ve umutlarımızın gerçeğe dönüşmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

