YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Vali Funda Kocabıyık, şehit ailelerini ziyaret etti

Vali Funda Kocabıyık, şehit ailelerini ziyaret etti

UŞAK HABERLERİ  | 31.07.2020 15:15 | Son Güncelleme

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurban Bayramı vesilesiyle 15 Temmuz şehidi polis memuru Mehmet Çetin, Polis memuru şehit Nazım Tuncer ve şehit piyade uzman çavuş Ali Turgut’un ailelerini evlerinde ziyaret ederek ailelerine sabır diledi.Düzenlenen ziyarette Vali Kocabıyık’a Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve Uşak Müftüsü Kazım Güzel eşlik etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurban Bayramı vesilesiyle 15 Temmuz şehidi polis memuru Mehmet Çetin, Polis memuru şehit Nazım Tuncer ve şehit piyade uzman çavuş Ali Turgut’un ailelerini evlerinde ziyaret ederek ailelerine sabır diledi.
Düzenlenen ziyarette Vali Kocabıyık’a Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve Uşak Müftüsü Kazım Güzel eşlik etti. Ziyarette öncelikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Şehit Mehmet Çetin’in ailesin ziyaret edildi. Vali Funda Kocabıyık şehit Mehmet Çetin’in babası Hüseyin Çetin ve aile üyelerinin bayramını kutladı.
Daha sonrasında Banaz İlçesi Kızılhisar köyünde ikamet eden Şehit Polis Memuru Nazım Tuncer’in ailesini ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık, şehidin annesi Ayşe Tuncer ve babası Mehmet Tuncer ile eşi Sevilay Tuncer ve çocukları İlkay Azra ile Berra Tuncer’in kurban bayramını kutladı.
Vali Kocabıyık son olarak Suriye’nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut’un ailesini Banaz’ın Büyükoturak köyündeki evinlerinde ziyaret ederek aileye sabır diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Filtre yok, çiller gerçek!' 'Filtre yok, çiller gerçek!'
PARTNERIvana Sert aşka geldi!Ivana Sert aşka geldi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor

Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Uşak Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:22
Yatsı
21:53

Uşak Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Murat Eczanesi
Merkez
Zümrüt Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Freni boşalan kamyon, orta refüje çarparak yan yattı

Freni boşalan kamyon, orta refüje çarparak yan yattı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.