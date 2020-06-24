Vali Gül’ün 100 okul projesine Tahmazoğu’ndan 3 okul ile destek

Her alanda eğitime destek olan ve 4 okul yaptırarak Milli Eğitime devreden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 yeni okul daha yapmak için Vali Davut Gül’ün önderliğinde protokol imzaladı.

Eğitime ve gençliğe önemli yatırımlar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün önderliğinde Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin de katılımları ile Fen Lisesi, Ortaokul ve İlkokul yapımı için protokol imzaladı.

“Parmakla gösterilecek okul olacak”

Vali Davut Gül, 100 okul için 100 hayırsever arıyoruz projesi kapsamında ilk 3 okulun Şahinbey Belediyesi tarafından yapıldığını belirterek, “Antep Savunmasının 100. yılında 100 hayırsever arıyoruz. Bu kurumsal anlamda da böyle bireysel anlamda da böyle. Bu sene yapacağımız 100 okulun üç tanesi fen lisesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere Şahinbey Belediyesi tarafından yapılacak. Lisenin ayrıca önemi mevcut. Liseye yapılacak spor salonu aynı zamanda şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak. Müsabakaların yapılabileceği ölçekte olacak. Fen lisesi gerek mimarisi gerek sosyal donatıları, bahçesi ile yine parmakla gösterilecek bir okul olacak” dedi.