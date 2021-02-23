Vali Günaydın, Çağrı Merkezine Gelen Aramaların %75’i Gereksiz Çağrı

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıya Vali Günaydın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunun değerlendirilmesi, il düzeyinde ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin alınması ve sorunların giderilmesi amacıyla yapılan toplantıda konuşan Vali Günaydın,” 112 Acil Çağrı Merkezimiz Vatandaşlarımıza hizmet sunumunda çok önemli mesafeler aldı ve çok önemli hizmetler ifa ediyor. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek için 112 Acil Çağrı merkezimizde çalışan personelimizin eğitimine önem veriyoruz. Bütün personellerimiz en iyi şekilde görevlerini yerine getiriyorlar.” diye konuştu.

Vatandaşlarımızın da yapması gerekenler olduğunu ve bu konuda vatandaşlarımızın sürekli bilgilendirildiğini ifaden eden Vali Günaydın, “Maalesef 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen çağrıların %75’i gereksiz çağrı. Bu da enerjimizin, mesaimizin, gücümüzün %75’inin verimli kullanılmadığını gösteriyor. Bu rakam çok yüksek bir rakam, bu rakamı süratle aşağıya çekmemiz lazım. Bütün Kayserili hemşerilerime sesleniyorum. Lütfen, gerekmedikçe 112 Acil Çağrı Merkezimizi, asılsız çağrılarla meşgul etmeyelim. Şayet biz asılsız çağrılarla görevlileri meşgul edersek, gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaşmada kısa süreli de olsa gecikmeler yaşanabilir ve istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Buna sebebiyet vermeme adına bütün vatandaşlarımıza çok önemli görevler düşüyor.” dedi

Toplantı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün yapmış olduğu sunumun ardından sona erdi.

