Vali Günaydın hayırsever kantarcı ailesi ile protokol imzaladı

Hayırsever Murat Kantarcı tarafından Melikgazi ilçesine yaptırılacak olan aile sağlığı merkezinin yer değişimine ilişkin ek protokol, düzenlenen tören ile imzalandı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile hayırseverler Murat Kantarcı ile eşi katıldı.

Vali Günaydın, törende yaptığı konuşmada, hayırseverlerin hem sağlık alanında hem de eğitim alanında Kayseri’ye önemli yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, hayırseve-rimiz Murat Kantarcı ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Daha önceden protokol imzaladıklarını, şimdi ise yer değişikliği nedeniyle ek protokol imzalayacaklarını ifade eden Vali Günaydın, “Büyükşehir Belediyemiz, Melikgazi Belediyemiz, Sağlık İl Müdürlüğümüzde bu konuda elinden geldiği kadar destek vermeye devam edecekler, bizlerde bu işlerde ihtiyaç olduğu takdirde hayırseverlerimizin her zaman yanlarında olacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da yapılacak Aile Sağlığı Merkezi hakkında bilgiler vererek, “Özen verdiğimiz güzel bir proje, tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever Murat Kantarcı ise aile sağlığı merkezi ve sağlık alanında yaptığı diğer çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Sağlık alanında yaptığımız çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Vali Günaydın’a teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’ne yapılacak olan aile sağlığı merkezinin yer değişimine ilişkin protokol, Vali Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve hayırsever Murat Kantarcı tarafından imzalandı.

