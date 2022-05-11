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Vali Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Kayserispor'a tebrik

11.05.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Kayserispor'a tebrik

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Kupası'nda finale çıkan Yukatel Kayserispor'u tebrik etti.

Vali Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor'u eleyerek adını finale yazdıran Kayserispor'umuzu tebrik ediyorum. Emeği geçenlere teşekkürler." ifadesini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da yazılı açıklamasında, Trabzonspor karşısında 4-2'lik galibiyet elde ederek finale çıkan Yukatel Kayserispor'u tebrik etti.

Kayserispor'un, Türkiye Kupası'nı bir kez daha müzesine götüreceğine inandığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Oyuncuları, hocası, yöneticisiyle 90 dakika, maç bitene kadar susmayan taraftarıyla Kayseri'miz bunu hak etti. Birlikte olunca aşamayacağımız hiçbir engel olmadığını böylece gösterme fırsatını bulmuş olduk. Hep vurguladığımız birlik, beraberlik, dayanışma, başarının sırrıdır. İnşallah Allah tamamına erdirsin. İstanbul'da finali de göğüslemek suretiyle kupayı Kayseri'ye getirmeyi nasip eylesin diyorum. Bu süreç içerisinde inanıyorum Kayseri'miz üzerine düşeni yapacak. Taraftarıyla yine daha da iyi olacak, oyuncularımızla başarılar elde edeceğiz. Ben hocalarımızı özellikle tebrik ediyorum. Her zamanki stratejik yaklaşımlarıyla, Kayseri'mize yakışır bir başarıya imza attılar. İyi bir noktadayız, karamsar olmaya gerek yok."

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