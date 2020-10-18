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Vali Günaydın, "Muhtarlar, demokratik sistemin önemli bir aktörüdür"

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.10.2020 11:46 | Son Güncelleme

Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini yetkili makamlara ileten, takibini yapan ve çözümü için çalışmaları ile demokratik sistemin önemli bir aktörü haline gelmişlerdir" ifadesinde bulundu.Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Muhtarlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Muhtarlık müessesesi; idari ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, vatandaşlarımızın talep ve istekleri karşısında ilk temas noktası olması açısından büyük önem arz etmektedir.Muhtarlarımız, bulundukları mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla kamu kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir.

Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini yetkili makamlara ileten, takibini yapan ve çözümü için çalışmaları ile demokratik sistemin önemli bir aktörü haline gelmişlerdir" ifadesinde bulundu.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Muhtarlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Muhtarlık müessesesi; idari ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, vatandaşlarımızın talep ve istekleri karşısında ilk temas noktası olması açısından büyük önem arz etmektedir.
Muhtarlarımız, bulundukları mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla kamu kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık teşkilatı en ücra yerleşim yerine bile modern, yenilikçi kamu yönetimi anlayışını taşıyarak her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olmuştur.
Yeni kamu yönetimi anlayışının bir gereği olarak muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini yetkili makamlara ileten, takibini yapan ve çözümü için çalışmaları ile demokratik sistemin önemli bir aktörü haline gelmişlerdir.
Muhtarlarımıza yapmış oldukları başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın ‘Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, vefat eden muhtarlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler diliyorum"

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