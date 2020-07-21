Vali Günaydın “Pandemi Sürecinde Muhtarlarımıza Önemli Görevler Düşmektedir”

Vali Şehmus Günaydın, ’Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları’ çerçevesinde İncesu ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Kontrollü sosyal hayat sürecine girilmesinin ardından İncesu ilçemizde düzenlenen toplantıya, Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nihat Pullu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Vali Günaydın toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok alanda düzenlemeler yapıldı. Vatandaşımız yeni normal hayatına başlasın diye kararlar alındı. Ama biz bunu eski normalmiş gibi devam ettirdiğimiz için elde ettiğimiz kazanımları kaybedebiliriz. Çünkü bizler hep beraber toplum olarak çok önemli bir sınavdan geçiyoruz, önemli kazanımlar elde ettik ve bu kazanımlar sonucunda da çok şükür Dünyada birçok ülkede ağır tablolar ortaya çıkmışken biz süreci çok az bir hasarla atlatıyoruz ” dedi.

Kayseri’de elde edilen bu başarılı süreci tehlikeye atmamak için gerekli olmadıkça kalabalık ortamlara girilmemesini ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerektiğini vurgulayan Vali Günaydın, kurallara uymanın ve alınan tedbirleri kararlılıkla uygulamanın çok önemli olduğunu hatırlattı.

Pandemi sürecinde muhtarlara önemli görevler düştüğünü ifade eden Vali Günaydın, vatandaşlara en yakın temas noktasında olan muhtarların kurallara uymayanlara gerekli uyarıları yapması talimatını verdi.

Toplantı, muhtarların talep ve isteklerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.

Vali Günaydın toplantının ardından İncesu Kaymakamlığı ve İncesu Belediyesini de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Günaydın ayrıca, daha önceden Kayseri Fen Lisesi ve Spor Lisesi olarak kullanılan binada da incelemelerde bulunarak bina hakkında yetkililerden bilgi aldı.

