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Vali Günaydın, Pazar Yerinde Korona Tedbirlerini Denetledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

Vali Şehmus Günaydın, Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’le (Kovid-19) mücadele kapsamında pazar yerlerinde alınan tedbirleri yerinde inceledi.Vali Şehmus Günaydın, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla şehrin işlek caddelerini ve Melikgazi İlçemiz Hürriyet Mahallesinde Cuma günü kurulan semt pazarını ziyaret ederek tedbirleri yerinde gördü.Salgınla mücadelede en önemli hususun izolasyon ve sosyal mesafe olduğuna dikkat çeken Vali Şehmus Günaydın “ Kurallara uyduğumuz takdirde bu işi başaracağız ve virüsün etkisini azaltacağız.” dedi.Vali Günaydın, “Pazarcı esnafımızın almış olduğumuz tedbir kararlarına büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde uyduklarını gördük.

Vali Şehmus Günaydın, Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’le (Kovid-19) mücadele kapsamında pazar yerlerinde alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Vali Şehmus Günaydın, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla şehrin işlek caddelerini ve Melikgazi İlçemiz Hürriyet Mahallesinde Cuma günü kurulan semt pazarını ziyaret ederek tedbirleri yerinde gördü.
Salgınla mücadelede en önemli hususun izolasyon ve sosyal mesafe olduğuna dikkat çeken Vali Şehmus Günaydın “ Kurallara uyduğumuz takdirde bu işi başaracağız ve virüsün etkisini azaltacağız.” dedi.
Vali Günaydın, “Pazarcı esnafımızın almış olduğumuz tedbir kararlarına büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde uyduklarını gördük. Şüphesiz bunda pazar esnafımızın büyük katkısı var. Getirilen kurallara riayet etmeleri, tedbirlerin bilincinde olmaları çok önemli. Bu süreçte bizlere destek oldukları için pazar esnafımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Vali Günaydın ayrıca semt pazarına alışverişe gelen vatandaşlarımızla da sohbet ederek, izolasyon ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda hatırlatmalarda bulundu.
Vali Günaydın’ın Pazar yeri ziyaretine Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’da eşlik etti.

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Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Leyla Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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