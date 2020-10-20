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Vali Günaydın Sarız ve Pınarbaşı’da Muhtarlarla Buluştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.10.2020 19:52 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ’Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları’ kapsamında Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.Vali Günaydın ilk olarak Sarız ilçemizde bulunan 45 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ’Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları’ kapsamında Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.
Vali Günaydın ilk olarak Sarız ilçemizde bulunan 45 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İlçe Kaymakamı İhsan Maskar, İlçe Belediye Başkanı Baki Bayrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bütün muhtarların ’19 Ekim Muhtarlar Gününü’ kutlayan Vali Günaydın, "Vatandaşlarımızın sorunları ve talepleri noktasında muhtarlara önemli görevler düşmektedir. Muhtarlarımız vatandaşlarımızla kamu kurumlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir" diye konuştu. Vatandaşların sorunları ile ilgili ilk temas noktasının muhtarlar olduğunu ifade eden Vali Günaydın, “Sizler, çok hassas bir yerde görev yapıyorsunuz. Hepimizden önce sorunlarla sizler karşılaşıyorsunuz. Vatandaşlarımız talep ve isteklerini sizlere aktarıyor. Tüm çalışmalarınız ve gayretleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Günaydın, ayrıca muhtarlara pandemi süreci ile ilgili hatırlatmalarda bulunarak, "Bu işi lütfen hafife almayın. Bizler kurallara uyduğumuz zaman en az hasarla çıkarız. Eş, dost ve akraba ziyaretlerini mecbur kalmadıkça yapmayalım. Soğuk havalarda kapalı alanlarda fazla kalmamaya dikkat edelim” ifadelerini kullandı. Vali Günaydın, daha sonra Pınarbaşı ilçesine geçerek ilçede görev yapan 122 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İlçe Kaymakamı İbrahim Gökmen, İlçe Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Günaydın toplantıda yapmış olduğu konuşmada, “Yaşadığımız yerlerin sorunlarının çözümü konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bütün enerjimizi sorunların çözümü için harcıyoruz” diye konuştu.
Vali Günaydın mahalle muhtarlarına pandemi sürecinde, ’Maske-Mesafe-Temizlik’ konusu, akraba ziyaretleri ve kapalı alanlarda fazla kalınmaması konularında hatırlatmalarda bulundu. Vali Günaydın ayrıca Sarız ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, pandemi sürecinde uyulması gereken kurallar ile ’Maske-Mesafe-Temizlik’ konularında hatırlatmalarda bulundu.

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