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Vali Günaydın: “Şehit ve Gazilerimizin mirasına daha çok sahip çıkmalıyız”

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Kayseri’de 19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile yapılan çelenk koyma töreninde açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Şehit ve Gazilerimizin mirasına daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri İl Temsilcisi Osman Balcı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.Gazilerin taleplerinin kendileri için bir emir olduğunu söyleyen Vali Şehmus Günaydın, “Mustafa Kemal Atatürk’e, Gazilik ve Mareşallik unvanının verilişinin 99.

Kayseri’de 19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile yapılan çelenk koyma töreninde açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Şehit ve Gazilerimizin mirasına daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri İl Temsilcisi Osman Balcı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Gazilerin taleplerinin kendileri için bir emir olduğunu söyleyen Vali Şehmus Günaydın, “Mustafa Kemal Atatürk’e, Gazilik ve Mareşallik unvanının verilişinin 99. Yıl dönümü ve Kahraman Gazilerimizin, Gaziler Gününü tebrik ediyorum. Bizler, tabi ki devletimiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız söz konusu olduğu zaman seve seve cepheye koşan, göreve koşan bir milletin evlatlarıyız. Bu görev esnasında da şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşıyoruz. Biz bugün, bu cennet vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin mirasına sahip çıkabilmek için, çok daha fazla çalışmalıyız. Çok daha fazla gayret göstermek zorundayız. Onların emanetini koruma adına her türlü görevi en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız. Bizler, şehit ailelerimize her zaman şunu ifade ediyoruz. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz ve onlar için ne gerekiyor ise, bütün kurumlarımızla yapmaya hazırız, onların emrindeyiz diyoruz. Gazilerimiz de yine aynı şekilde bizim için çok değerlidir, çok önemlidir. Onların bütün talepleri de bizler için emirdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehitlerimizin, vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vefat eden gazilerimize cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat temenni ediyorum “ dedi.

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