YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Vali Günaydın Trafik Haftasında sürücülere ’Kural’ uyarısında bulundu

Vali Günaydın Trafik Haftasında sürücülere ’Kural’ uyarısında bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.05.2020 09:29 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, polis uygulama noktasını ziyaret ederek sürücülere kurallara uyulması uyarısında bulundu.Vali Şehmus Günaydın, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte şehrin giriş ve çıkışında görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, polis uygulama noktasını ziyaret ederek sürücülere kurallara uyulması uyarısında bulundu.
Vali Şehmus Günaydın, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte şehrin giriş ve çıkışında görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Uygulamalar sırasında trafik kurallarına uyulması hatırlatmasında bulunan Vali Günaydın, sürücülere kırmızı düdük verdi.
Vali Günaydın, twitter hesabından ziyaretin fotoğraflarını paylaşırken, "Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında,görevli arkadaşlarımızı ziyaret ederek,denetimler sırasında vatandaşlarımıza kurallara uyulması ve koronavirüs tedbirleri noktasında gerekli hatırlatmalarda bulunduk" notunu yazdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da fideye talep arttı

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:26
Öğle
12:40
İkindi
16:30
Akşam
19:44
Yatsı
21:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başkan Çolakbayrakdar ölümden döndü

Başkan Çolakbayrakdar ölümden döndü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Taşkınpaşa Köyü’ndeki cenaze namazını kıldıran din görevlisi konuştu

Taşkınpaşa Köyü’ndeki cenaze namazını kıldıran din görevlisi konuştu

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.