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Vali Günaydın twitter’dan uyardı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.06.2020 10:27 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, hastaların yüzde 80.5’ine virüsün akraba ziyareti, nişan, düğün gibi toplu bulunan ortamlarda bulaştığını açıkladı.Vali Günaydın, tüm uyarılara rağmen Kayseri’deki vaka artışlarının akraba ziyaretleri, nişan, düğün, taziye, toplu yemek ve toplu kahvaltılarda yaşandığına dikkat çekti.

Vali Günaydın twitter’dan uyardı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, hastaların yüzde 80.5’ine virüsün akraba ziyareti, nişan, düğün gibi toplu bulunan ortamlarda bulaştığını açıkladı.
Vali Günaydın, tüm uyarılara rağmen Kayseri’deki vaka artışlarının akraba ziyaretleri, nişan, düğün, taziye, toplu yemek ve toplu kahvaltılarda yaşandığına dikkat çekti. Vali Günaydın twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok kıymetli hemşehrilerim, koranavirüs ile mücadelede şimdiye kadar elde ettiğimiz kazanımları, ne yazık ki akraba ziyaretleri, nişan, düğün, taziye, toplu yemek ve kahvaltılarda, tehlikeye atıyoruz. Son haftada pozitif vakaların %80.5’nin buralardan kaynaklandığını hatırlatmak isterim” uyarısında bulundu.

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