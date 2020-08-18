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Vali Günaydın vatandaşları MMT konusunda uyardı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.08.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte, pandemi sürecinde vatandaşları maske-mesafe-temizlik konusunda uyarmaya devam etti.Kurban Bayramı ve sonrasında oluşan rehavet ile artışa geçen koronavirüs salgını sonrasında Vali Şehmus Günaydın, her fırsatta şehrin en işlek caddesinde hem esnafları hem de vatandaşları alınacak tedbirlere uymaları konusunda uyarmaya devam ediyor.Vali Günaydın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte İnönü Bulvarı’nda esnafları ziyaret ederek alınacak önlemleri tekrar tekrar hatırlattı.

Vali Günaydın vatandaşları MMT konusunda uyardı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte, pandemi sürecinde vatandaşları maske-mesafe-temizlik konusunda uyarmaya devam etti.
Kurban Bayramı ve sonrasında oluşan rehavet ile artışa geçen koronavirüs salgını sonrasında Vali Şehmus Günaydın, her fırsatta şehrin en işlek caddesinde hem esnafları hem de vatandaşları alınacak tedbirlere uymaları konusunda uyarmaya devam ediyor.
Vali Günaydın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte İnönü Bulvarı’nda esnafları ziyaret ederek alınacak önlemleri tekrar tekrar hatırlattı. Yolda vatandaşların taleplerini de dinleyen Vali Günaydın, vatandaşları maske-mesafe ve temizlik konularına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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